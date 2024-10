Législatives/ Appel au financement des activités de Pastef: Bougane Guèye Dany tacle sévèrement Ousmane Sonko

Comme il l'avait promis, Bougane Guèye Dany, a encore taclé sévèrement Ousmane Sonko, à la suite de sa sortie concernant les prochaines législatives. Bougane s'est d'abord prononcé sur la situation relative au débordement du fleuve sénégal avec notamment les nombreuses difficultés auxquelles les populations de cette zone sont confrontées. Le patron de Gueum Sa Bop déplore le fait que M. Sonko ait appelé au financement des activités de leur parti au moment où les populations souffrent. " Les inondations à Touba, à Kaolack ont causé d'énormes dégâts et pour tant vous n'avez n'a rien fait pour soulager les sinistrés. Aujourd'hui vous vous permettez d'organiser une cagnotte pour les élections alors que les urgences sont ailleurs. Il n'y a que l'élection qui t'interesse et la politique politciennne...", a-t-il argué. " Les Sénégalais sont fatigués et cela touche tous les secteurs de la vie. Les gens se braquent parce que vous faites tout avec maladresse", a-t-il pesté.