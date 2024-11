Législatives 2024 : Bougane Gueye Dany félicite Ousmane Sonko et réaffirme son engagement dans l’opposition

Dans une déclaration rendue publique, Bougane Gueye Dany, président du mouvement Gueum Sa Bopp Les Jambars, a tenu à saluer les résultats obtenus par Ousmane Sonko et son parti, le Pastef. Dans une déclaration officielle, il a exprimé ses félicitations tout en remerciant ses propres militants pour leur engagement.



« Les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier », a souligné Bougane Gueye Dany, faisant référence à une continuité de la volonté populaire manifestée lors des précédents scrutins. Il a également profité de l’occasion pour remercier les membres de Samm Sa Kaddu, l’aile militante de son mouvement, pour leur dévouement durant la campagne, tout en assurant que Gueum Sa Bopp demeure fermement ancré dans l’opposition.



Dans un ton ferme, le leader de Gueum Sa Bopp Les Jambars a exhorté le camp présidentiel à se concentrer sur la satisfaction des besoins des Sénégalais. Il a ainsi appelé à une gouvernance centrée sur les préoccupations réelles de la population, en insistant sur l’importance de répondre aux attentes des citoyens.



Affichant sa fierté pour le comportement de ses militants et de leurs sympathisants, Bougane Gueye Dany a réaffirmé son optimisme quant à l’avenir démocratique du Sénégal. « Des défis importants nous attendent, mais nous sommes décidés à les relever pour le bonheur du Sénégal, objet de notre engagement », a-t-il conclu avec détermination.



Cette déclaration vient confirmer que Gueum Sa Bopp reste un acteur politique de poids, prêt à continuer le combat pour une alternance démocratique et un développement axé sur les intérêts des Sénégalais.