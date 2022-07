Législatives 2022 / Yène : L'ancien Maire Gorgui Ciss porté à la tête du comité électoral communal de BBY promet une victoire de plus de 70%.

C'est avec une grande mobilisation que le comité électoral communal a commencé sa campagne. Une Assemblée générale qui a mobilisé les militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar qui regroupe l'APR, le PS, le Jëf Jël, Fékké Ma ci Bolé, a permis d'annoncer les grandes lignes du programme de campagne qui va permettre à ladite coalition qui a perdu les locales de 2022 de récupérer son électorat.



Selon les leaders de BBY de Yène, avec à leur tête l'ancien maire de la dite localité, Gorgui Ciss, "Nous sommes confiants de notre victoire au soir du 31 juillet 2022. Certes on a perdu les locales, mais l'actuel maire est maintenant avec la coalition BBY même s'il n'est pas venu lors de nos rencontres tenues pour les législatives. On avait l'habitude de remporter les élections avec des scores de 70% mais cette fois ci on compte aller au-delà", ont-ils déclaré.



Pour cette campagne électorale, le porte à porte et les visites de proximité pour convaincre les électeurs de voter Benno Bokk Yakaar, seront de mise. Cette rencontre qui a eu lieu dans le fief de Gorgui Ciss, a eu lieu ce 12 juillet en présence de plusieurs sommités de la localité.