Légalisation de l’homosexualité : Le Sep de Bby félicite Macky Sall pour son intransigeance.

Le Secrétariat exécutif permanent de Bennoo Bokk Yaakaar (SEP/BBY) s'est félicité de la visite du Premier ministre canadien qui renforce la coopération entre nos deux pays. Le SEP/BBY a aussi rendu hommage au président Macky Sall pour son intransigeance constante à veiller sur le respect de nos valeurs et normes culturelles et de l’encourager à persévérer dans cette voie qui exprime notre identité et notre souveraineté.



S’agissant de l’épidémie du Coronavirus sévissant en Chine, particulièrement dans la région de Wuhan où certains de nos compatriotes, jeunes étudiants, sont établis, le SEP/BBY d'exprimer sa solidarité à ces derniers et sa compassion à l’endroit de leurs parents vivant dans l’angoisse. Il a appelé les familles des étudiants et les populations sénégalaises à garder la sérénité devant un tel phénomène et de n’écouter que l’avis des médecins et de l’instance internationale de santé qu’est l’OMS, en plus de celui des autorités nationales et de la Chine.



"À ce propos, le message de l’ambassadeur de Chine au Sénégal est plein de bon sens et d’assurance en demandant de ne pas céder à la panique et de faire confiance à l’expertise et à la sollicitude des autorités chinoises en charge de l’épidémie", renseigne le communiqué du SEP.