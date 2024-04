Le président Diomaye Faye promet d'investir dans la digitalisation des services et des procédures administratives

Les lenteurs administratives seront bientôt de vieux souvenirs. En effet, dans son adresse à la nation, de ce mercredi 3 avril 2024, veille de la fête de l'indépendance du Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye souhaite avoir une administration plus accueillante et plus efficace. Mieux il promet la digitalisation des services et des procédures administratives.



" l’Administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l’efficacité de l’Etat. Dans cet objectif, nous entendons investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives", a indiqué le chef de l'Etat sénégalais lors de son discours à la nation.