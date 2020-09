Le point sur les inondations au Sénégal : La situation reste difficile dans le nord et le Sud, la tendance à la décrue continue à Dakar et en partie au centre

À la municipalité de Mbour, il convient de veiller à ce que l’eau ne stagne plus…





À Mbour, pas moins de 97.1 millimètres d’eau de pluie ont été enregistrés par l’Anacim, ces derniers jours. Si la situation est jugée « moins catastrophique » par nos relais consultés sur place, force est de reconnaitre que beaucoup reste à faire dans cette zone basse, extrêmement exposée aux inondations. La situation s’est améliorée entre temps. Du côté de la

municipalité, il convient de veiller à ce que l’eau ne stagne pas, malgré les fortes pluies diluviennes qui se sont abattues. Au quartier Diamaguène, grâce aux systèmes de canalisation l'eau n'a pas trop stagné. Même constat du côté du stade Caroline Faye.



Le pont endommagé par les eaux à Nianing, retour progressif des populations

dans les maisons inondées





Un peu plus loin, à Nianing, située sur la petite côte au sud de Dakar, le pont routier a été endommagé sous l'effet de fortes pluies ces derniers jours. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Et, les populations commencent à rentrer chez eux. Dans cette localité de la commune de Malicounda, le problème principal demeure la question des ponts. Vu la configuration de la cité, les passerelles jouent un rôle prépondérant reliant les différentes parties de la ville. À l’instant, il semblerait que le plan ORSEC tarde à se déployer sur les

lieux. Un peu plus loin, à Joal, on a de la peine à se séparer des eaux.







À Joal, on a de la peine à se séparer des eaux…



Vers l’extrémité de la petite côte, au sud-est de Dakar, la commune de Joal

-Fadiouth est complètement sinistrée. « Tous les quartiers de Joal sont touchés », renseignent nos équipes, qui ont dressé une liste non exhaustive des quartiers touchés. Pas moins de trois quartiers devraient à priori être concernés par les opérations de secours prévues dans le plan ORSEC. La situation revient petit à petit à la normale. Sauf que les prévisions pour le fonctionnement des sapeurs-pompiers sont largement dépassées par rapport aux années passées. Une rallonge en moyens serait nécessaire pour le reste de l'hivernage, renseigne-t-on.



Khelcom, Cité lycée, Hamdalah, Darou Salam 1 progressivement «débarrassés»

de ses eaux…





Un système d’assainissement a permis d’éradiquer le déversement sauvage des

eaux de pluie en pleine rue aux quartiers Khelcom, Cité lycée, Hamdalah, Darou Salam 1, entre autres. L'âpre bataille menée contre les inondations se poursuit dans ces quartiers jugés « difficiles ». Même constat dans les quartiers Mbourdiouham, Ndoubab et Diamaguène, pratiquement débarrassés des eaux du fait d’une forte mobilisation avec des motopompes. Les habitants pourront ainsi avoir de meilleures conditions d’hygiène et de vie.







À Ngolomite dans la région de Diourbel, des habitants obligés de quitter les lieux …





Le 7 septembre dernier, le préfet de Diourbel, indiquait à nos confrères de l’APS qu’au moins 200 maisons impactées avaient été recensés suite aux inondations.

Il réceptionnait un lot de matériel de pompage donné par le ministère de

l’emploi, de la formation et de l’artisanat en attendant le plan ORSEC. Situé dans la périphérie de la commune de Diourbel, le quartier de Ngolomite est réputé servir de déversoir des canalisations qui partent du quartier Thierno Kandji. Actuellement, l'essentiel des maisons a été abandonné par leurs propriétaires qui ont été logés à l’école Ngor Sène, par le préfet du département.









Ruqq Mu Sew engloutie par les eaux… les familles évacuées au niveau du CDEPS…





Un petit saut en avril 2017, nous permet de constater que les quartiers que sont Ruqq Mu Sew et Ndolomite ont des zones inondables et autres problèmes liés à l’évacuation des eaux usées. À l’époque, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) dirigé par Alioune Badara Diop, avait établi des ouvrages dans lesdits quartiers. Présentement, « Ruqq Mu Sew » est engloutie par les eaux de pluie. Les familles sinistrées ont été amenées camper au niveau du CDEPS. D’autres localités sont aussi touchées. Il s’agit de : Keur Mayib à Keur Gu Maq, quartier Thierno Kandji, quartier Cheikh Anta etc. À signaler qu’au niveau de Bambey, seules quelques routes coupées ont été identifiées au niveau de Escale.





À Darou Khoudoss, Ndamatou, on sort progressivement des eaux par la grâce de « Touba Ca Kanam »





Dans la ville sainte de Touba souvent sujette aux inondations, seuls quelques quartiers ont été impactés par les averses. C’est le cas par exemple de : Darou Khoudoss, Ndamatou, en plus des « Santhianns. » Néanmoins, à quelques

semaines du grand Magal prévu au mois d’octobre prochain, il serait plus qu’urgent de trouver une issue à cette eau trouble. Et, il est important de rappeler qu’au mois de Juillet dernier, le gouverneur de Diourbel (Centre), Gorgui Mbaye avait instruit les services compétents de faire le nécessaire

pour le curage des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales pour une meilleure gestion des inondations. Les eaux disparaissent progressivement par la grâce de « Touba Ca Kanam ».