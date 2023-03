Le message touchant de Moussa Niakhaté après sa première sélection : « Je donnerai tout pour vous… »

À la fois très ému et fier d’avoir enfin joué avec l’équipe nationale du Sénégal ce vendredi pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2024, Moussa Niakhaté (27 ans) s’est fendu d’un post sur Twitter pour remercier ses souteneurs.

« Merci à ma famille, mes amis et proches. Je le fais aussi pour vous. Et à tous les Sénégalais, vous aviez été nombreux à me soutenir et à vouloir me voir sous ses couleurs depuis de nombreuses années. Merci pour votre amour. La certitude est que je donnerai tout pour vous »