Le matériel électoral disponible à Kaffrine, le préfet alerte les candidats et note une absence totale de plénipotentiaires

Pour le bon déroulement du scrutin du 24 mars prochain à Kaffrine tout le matériel électoral est déjà sur place. L'annonce a été faite face à la presse par le préfet Moussa Diaw qui signale que tout le dispositif du matériel est en place et en phase de conditionnement pour rester dans le timing le jour du vote. En effet, le département de Kaffrine compte 126 lieux de vote. La commune de Kaffrine compte 6 lieux de vote car 5 bureaux de vote de l'école 6 ont été délocalisés à l'école 3. De même que le centre de vote de l'école 1 qui a été délocalisé à l'école 8 à raison des travaux de réhabilitation qui sont en train d'être effectués à l'école 1. La commune de Gnibi 47 lieux de vote (67 bureaux de vote), Katakel 74 lieux (115 bureaux de vote). Dans le département de Kaffrine on dénombre au total 229 bureaux de vote. Le département de Kaffrine compte au total 98 791 inscrits sur les listes électorales dont 26 624 dans la commune de Kafrine, Gnibi 26 468 inscrits et pour l'arrondissement de Katakel 45 699 inscrits. S'agissant des cartes électeurs, à la date du 23 février dernier, un peu plus de la moitié ont été récupérées dans le département. Sur les 11 432, seulement 6 736 ont été récupérés et il reste 5 940 cartes électeurs. Contrairement à la commune de Kaffrine où on dénombre un peu moins de 1000 cartes qui ne sont pas encore récupérées. Le préfet a également invité les citoyens à venir récupérer leurs cartes électeurs toujours disponibles dans les commissions et peuvent être récupérer jusqu'à la veille de la présidentielle. À rappeler que le préfet a tenu à lancer un appel aux différents acteurs politiques pour qu'ils se rapprochent de la préfecture une fois à Kaffrine pour mieux assurer le dispositif sécuritaire en cette période de campagne. Il a aussi dénoncé l'absence totale des plénipotentiaires qui n'ont toujours pas encore mis à leur disposition la liste de leurs mandataires.