Le foot amateur dans toute sa splendeur: un but ridicule à tous les niveaux

C'était 2-2 à la 94e minute entre Woking FC et Macclesfield Town, en National League, l'équivalent de la cinquième division anglaise. Les visiteurs ont alors une belle occasion de prendre l'avance mais alors que le ballon file dans le but, il est stoppé net par la boue.



Curieusement, l'un des défenseurs de l'équipe locale, qui croyait au but a décidé d'arrêter de jouer. Un comble alors qu'il aurait pu sauver la balle. Plus concentré que lui, Danny Whitehead a sauté sur l'occasion pour inscrire le troisième but et offrir la victoire à ses couleurs. Pas de bol...