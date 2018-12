Le Sénégal rend hommage à Sidy Lamine Niass

Le président directeur général du groupe Walfadjri s'est éteint mardi à l'âge de 68 ans. Après plus de 40 ans de carrière, Sidy Lamine Niass a marqué toute une génération. Professionnel et charismatique, le Mollah l'aura été jusqu'à l'écriture de son livre "L'étranger parmi les siens". Le Sénégal, avec à sa tête le président de la République, lui rend aujourd'hui hommage à travers des messages touchants.



Macky Sall a rendu hommage à un "grand nom de la presse sénégalaise". Sur le compte twitter du Chef de l'État, on peut lire : "J'ai appris avec émotion la disparition de Sidy Lamine Niasse, grand nom de la presse sénégalaise, témoin actif des mutations et des luttes démocratiques de notre société. Ma compassion à sa famille, au groupe Walfadjri et à la presse du Sénégal. Qu'il repose en paix."



Madiambal Diagne honore "le courage de Sidy Lamine Niasse". Le patron du groupe Avenir Communication a affirmé, comme beaucoup de professionnels des médias, "avoir beaucoup appris de lui", avant de rendre hommage à "un des précurseurs des entreprises de presse". Mme Amsatou Sow Sidibé salue un "sociétaire honoraire de la presse sénégalaise" qui a gagné "l'amour du grand public et a marqué les générations", notamment grâce à "son engagement et sa capacité à mobiliser". Le professeur Sidibé déplore la perte d'un "précurseur et grand défenseur des entreprises de presse".



Me El Hadji Diouf a rendu un hommage poignant à Sidy Lamine Niass. L'avocat estime que "le Sénégal a perdu son gardien du temple". Il remercie le défunt patron de Walfadjri pour sa "modestie" et sa "courtoisie." "Nous oublions parfois qu'(il) était un de nos géants, qui brûlait de passion pour la communication en général. Son engagement et sa bravoure nous marqueront", a témoigné l'avocat...