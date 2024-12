Le Sénégal cherche à allonger la maturité de sa dette

Le Sénégal réfléchit à un plan de gestion du passif visant à prolonger les échéances de la dette après qu'un audit de l'État a montré que les finances publiques étaient pires qu'on ne le pensait auparavant, indique l’agence Bloomberg. En terme simple, le ministère des Finances cherche à allonger les échéances de la dette en 2025. À cette date, le Trésor public devrait payer 3800 milliards de francs CFA entre les intérêts et le principal de la dette. Un montant record jamais atteint dans les livres des finances publiques.



L’exercice visera à parvenir à « un profil de remboursement plus approprié favorisant le reprofilage avec des échéances étendues », souligne l’agence.



À la suite de cette information de Bloomberg, le ministère des Finances a répondu à l’agence que le Sénégal étudie plusieurs options pour gérer sa dette, mais « n'a pas l'intention de renégocier ou de restructurer ». L'ambition est de « mettre en œuvre une approche proactive et stratégique de la gestion de la dette publique visant à optimiser son profil de remboursement tout en respectant strictement ses engagements vis-à-vis des investisseurs », indique le ministère.



Les émissions sur le marché international devraient aussi être revues « afin de lisser le service de la dette, notamment en 2026 et 2027 ».

Au total , sur une période de trois ans, le Sénégal devrait rembourser 11 000 milliards de francs CFA de dettes.



Avec "ConfidentelDakar "