Le PTIP 2018/2020 doté de 6257,843 milliards FCFA

Au moment où nous mettons sous presse, les députés se penchent sur l'adoption du Programme triennal d'investissement publics (PTIP). C'est un programme qui répertorie les projets et programmes financés par l'Etat et les partenaires techniques financiers sur un horizon de 03 ans. C'est un outil de réalisation du Plan Sénégal Emergent (PSE). Pour la période 2018/2020, le PTIP concerne 715 projets et programmes d'investissements publics, dont 90% sont en cours d'exécution. Les montants alloués à ce programme s'élèvent à 6257,843 milliards, soit une hausse de 1466,056 milliards par rapport au PTIP 2017/2019. En valeur relative, la progression est de l'ordre de 30,6%. Si on se fie au document présentant le projet de loi portant approbation du PTIP, cette hausse est imputée au PSE dont les résultats sont jugés remarquables et en adéquation avec les ambitions portées, sont tributaires d'une importante mobilisation de ressources financières.