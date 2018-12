Le Grand Entretien : Macky Sall donne le coût réel du Ter

Le Train express régional (Ter), projet très cher au président de la République coûterait moins que ce qui était annoncé par ses adversaires politiques. Macky Sall a révélé que son coût actuel pour l’axe Dakar/Diamniadio se chiffre à 568 milliards de nos francs.



Le président Sall qui reconnait une augmentation du coût comparé à celui initialement prévu, a tenté d’expliquer cette situation. Cette augmentation découle des sondages qui faisaient mention de 7 km de sol argileux entre Dakar et Diamniadio. Or, il est découvert grâce au sondage qu’il existait 17 km de sol argileux sur cet axe. A la suite d’un arbitrage, l’État a du faire un avenant de 88 milliards pour l’ensemble des marchés liés à ce projet. Des avenants estimés à 15% du marché, a révélé le président Macky Sall.



L’autre augmentation vient, selon lui, des paiements des impactés du Ter. Ainsi 50 milliards ont été payés aux impactés au lieu de 15 milliards initialement prévus. Un montant versé aux impactés situés entre Dakar, Pikine, Rufisque et Bargny. Il y avait aussi des ponts/routes qui traversaient le circuit du Ter qui vont être fermés. Donc, le coût actuel de l’option de la tranche ferme du Ter est de 656 milliards. Il nous reste alors la tranche conditionnelle. Le sol n’est pas argileux et c’est une zone inhabitée. Nous estimons que les 19 km qui séparent Diamniadio de Aibd ne coûtera pas assez cher, a indiqué le président Sall.