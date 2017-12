Le Cameroun se sépare du sélectionneur belge Hugo Broos

Broos avait connu son heure de gloire le 5 février dernier quand ses Lions Indomptables étaient venus à bout de l'Egypte 2-1 en finale de la CAN 2017 jouée à Libreville au Gabon. Le Cameroun avait remporté à cette occasion la 5e CAN de son histoire.



L'ancien entraîneur d'Anderlecht, du Club Bruges, de Genk, de Mouscron et du RWDM, entre autres, n'a pas réussi ensuite à qualifier le Cameroun pour la Russie. Il a terminé 3e du groupe B remporté par le Nigeria, qui s'est qualifié, et derrière la Zambie. Le Cameroun n'a gagné qu'un seul de ses 6 matches (4 partages, 1 défaite).



Broos figure parmi les cinq candidats au titre de meilleur entraîneur de l'année en Afrique avec Gernot Rohr (Nigeria), Hector Cuper (Egypte), L'Hussein Amoutta (Wydad Athletic Club), vainqueur de la Ligue des champions africaine, et Pamphile Mihayo Kazembe (TP Mazembe), vainqueur de la Coupe CAF. Le lauréat sera désigné le jeudi 4 janvier 2018 à Accra au Ghana.