Le CIRID demande à la CEDEAO de s’impliquer pour l’investiture de Embalò en Guinée Bissau et salue la démarche du parlement en Gambie.

Le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID), félicite le nouveau Président élu de la Guinée Bissau Son Excellence Umaro Sissoco Embaló, vainqueur du scrutin du 29 décembre 2019 en Guinée Bissau.



Pour le CIRID, l’heure n’est plus aux interrogations sur la validité de cette élection dont la transparence a été attestée par tous les observateurs présents sur le terrain durant tout le processus électoral.



A cet effet le CIRID estime que la CEDEAO doit exercer d'urgence sa pleine autorité pour que le Président Embaló prête serment et entame son mandat en toute sérénité.



Dans ce même ordre d'idées le CIRID encourage le Président Embaló à être dans une posture de rassembleur, soucieux de la stabilité et de la réconciliation nationale.

Car le dernier scrutin présidentiel doit aider à tourner définitivement la page de l’instabilité politique en Guinée Bissau qui fait face à des urgences de toute sortes.



En Gambie , le CIRID salue la démarche de médiation entreprise par le Parlement de la CEDEAO sous l'égide de son Président le sénégalais Moustapha Cissé Lo.

Le CIRID exhorte les acteurs de la vie politique gambienne à faire montre d'un sens élevé de la responsabilité et d'un esprit de compromis salvateur pour leur patrie commune.





Pour rappel, le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID) est une institution d’alerte précoce, de médiation et de dialogue dans des contextes de crise socio-politiques dans le monde en général et en Afrique en particulier.

Le CIRID est également bénéficiaire d’un statut consultatif auprès des Nations Unies.



Fait à Dakar, le 29 janvier 2020