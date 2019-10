Le Brésil accroché par le Sénégal en amical (1-1)

Les amoureux du ballon rond se sont régalés avec un match amical haut de gamme sur la pelouse du stade international de Singapour. Et c’état une confrontation historique d’autant que jamais dans l’histoire du football, Brésil et Sénégal ne s’étaient affrontés.



Meilleurs dans la possession, les brésiliens ont surtout éveillé le danger grâce aux appels de Firmino, Jesus et Neymar, habiles à se démarquer au sein d'une défense moins verrouillée sur les côtés que dans l'axe. Le jeu en bloc bas du Sénégal en première période, a été contrarié par un jeu en largeur bien maîtrisé par les joueurs de Tite.



Les offensives brésiliennes ont été récompensées par l’ouverture du score de Firmino (1-0, 9e), suite à une magnifique combinaison avec Jesus. Le Citizen a profité de l'appel du Red dans la surface pour lui offrir un sublime ballon en profondeur, repris sans contrôle.



Malmenée en première période, l'équipe du Sénégal a égalisé face à la Seleção juste avant la pause. Sadio Mané a été à l'origine de cette égalisation sur un exploit individuel. L’ailier sénégalais de Liverpool, pris en sandwich, a obtenu un pénalty transformé par Famara Diédhiou, qui prend Moraes à contre-pied (45e).



En deuxième mi-temps, l’équipe de Aliou Cissé a un peu reculé, celle de Tite a tenté d'aller chercher les trois points, mais les deux formations se sont finalement quittées sur un nul (1-1). L’équipe du Sénégal, vice-Championne d’Afrique, a confirmé sa bonne forme depuis la Coupe du monde.