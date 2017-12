Le BCIU honore Tony O. Elumelu avec le prix mondial ‘Dwight D. Eisenhower’ de l’entreprenariat

New York, Etats-Unis - 4 décembre 2017 :Le Conseil économique pour l’entente internationale (BCIU), une association commerciale américaine à but non lucratif dédiée à l’établissement des relations et à la promotion du dialogue entre les entreprises et les gouvernements du monde entier, a décerné ce soir le prestigieux prix mondial de l’entreprenariat ‘Dwight D. Eisenhower Global Entrepreneurship Award’ à Tony O. Elumelu, Président du Groupe UBA, et Bill Marriott, Président de Marriott International Inc.

Le prix a été décerné à M. Elumelu en reconnaissance de son travail exceptionnel dans la promotion de l’entrepreneuriat sur le continent africain et dans le monde entier. M. Elumelu, lui-même entrepreneur en série, a, à travers sa Fondation Tony Elumelu, financé à ce jour plus de 3 000 entrepreneurs africains dans le cadre de son engagement de 100 millions de dollars en faveur de 10 000 entrepreneurs sur une période de 10 ans. Ces entrepreneurs devront créer un million de nouveaux emplois et plus de 10 milliards de dollars de revenus grâce à l’initiative de la Fondation Tony Elumelu.

Lors du gala, l’ancien Président américain, George W. Bush, a reconnu les efforts de l’entrepreneur africain en ces termes : “Je suis impressionné par les initiatives philanthropiques de Tony qui stimulent la création d’emplois et l’entrepreneuriat dans une région (Afrique) très chère à Laura et moi. Recevoir un prix fondé par le président Eisenhower, est plein de sens. M. Eisenhower a fourni un exemple de leadership dont nous pouvons tous tirer des leçons. De plus, sa conviction pour la promotion de l’entente internationale est une responsabilité d’une importance vitale”.

S’exprimant sur les raisons pour lesquelles Tony Elumelu a été sélectionné comme récipiendaire de ce prix prestigieux, Peter Tichansky, DG du BCIU a déclaré : “L’approche audacieuse de M. Elumelu et son état d’esprit ‘volontariste’ sont des caractéristiques exemplaires d’un entrepreneur visionnaire. Il incarne l’idée que les entreprises doivent prendre l’initiative de rapprocher les entreprises et la société. Son plaidoyer prouve que les entreprises, agissant comme des entreprises et non des donateurs charitables, sont la force la plus puissante pour relever les défis sociaux et réaliser le développement économique”.

En effet, c’est la philosophie de Tony Elumelu, fondateur du concept d’Africapitalisme, qui stipule essentiellement que le secteur privé africain doit jouer un rôle de premier plan dans le développement et la croissance du continent pendant que les gouvernements et le secteur privé collaborent pour y parvenir.

Tony Elumelu qui a été présenté par Kip Forbes et Anne Eisenhower (la petite-fille du Président Eisenhower) a déclaré dans son discours d’acceptation : “Le président Eisenhower était un homme à plusieurs dimensions et le plus important est son leadership. Etre reconnu aujourd’hui comme récipiendaire du premier prix mondial de l’entrepreneuriat est un honneur qui trouve écho auprès de tant de personnes en Afrique. Ce dont nos entrepreneurs africains ont besoin, c’est d’un leadership fort pour les dynamiser, les encourager et les motiver à transformer le continent”. Il a ajouté : “J'espère que cela stimulera davantage d’autres Africains et amis de l’Afrique à travailler ensemble avec nous pour une prospérité inclusive”.

M. Elumelu a dédié son prix à sa femme et à ses enfants ainsi qu’au personnel de UBA, de Transcorp, de Heirs Holdings, de la Fondation Tony Elumelu et de toutes les autres sociétés de son groupe d’entreprises. Il a remercié le BCIU au nom des entrepreneurs en Afrique : “Au nom de plus de 3 000 entrepreneurs qui ont bénéficié du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, je vous remercie beaucoup”.

La cérémonie de remise des prix et le gala ont eu lieu à l’endroit historique, le Cipriani de Wall Street à New York.