Laylatoul Qadr : Le Coran a été récité 2.355 fois à Médina Baye.

La cité religieuse de Cheikh Al Islam "Baye" a célébré la nuit du destin communément appelée "Laylatoul Qadr". A cette occasion, le Coran a été récité 2.355 fois pour la paix et contre la propagation de la Covid-19.



Sous la direction de Cheikh Baye Ady Niass qui perpétue l'œuvre de son père, Cheikh Mouhamadou Ady Niass, la cérémonie de prières et de récital du saint Coran a été paraphée d'une façon très sobre, compte tenu du contexte actuel (pandémie).



Ainsi, plusieurs personnalités ont pris part à cette nuit dont l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé, le guide religieux Baye Mbaye MC Niass, le maire de Foundiougne, Babacar Diamé, etc.