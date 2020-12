Lauréat du Global Water Awards : l’ONAS, une référence mondiale dans le domaine de l’assainissement autonome

[[1]]url:#_ftnref1 Les boues de vidange sont la combinaison de matières fécales humaines, d’eaux usées, de déchets ménagers et de débris, accumulés au fond des fosses de latrines et des fosses septiques.

Le Global Water Awards , une initiative du Global Water Intelligence (GWI) a distingué l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) dans la catégorie des « Water Leaders 2020 » pour l’année 2020. L’ONAS est reconnu pour son engagement et ses réussites, notamment pour sa contribution significative pour une priorisation des questions d’assainissement autonome et son efficacité en matière d’accès aux services des populations.Le Global Water Awards est une plateforme de haut niveau permettant aux experts du secteur de l'eau et de l’assainissement à l’échelle mondiale de partager leurs expériences sur les meilleures pratiques. Elle réunit des experts représentant les services publics, les secteurs de l'industrie, de la finance….L’accès à un assainissement adéquat est une question de dignité. Il demeure une priorité pour l’État du Sénégal pour la préservation de la santé publique et la protection des milieux naturels contribuant ainsi au développement économique et social. C’est pour cette raison que le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, à travers l’ONAS développe et met en œuvre des programmes d’assainissement collectif et autonome.Conscient de ces enjeux, l’ONAS avait lancé en 2011, avec l’appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, le Programme de Structuration du Marché des Boues de Vidange[[1]]url:#_ftn1 (PSMBV) dans les zones péri-urbaines de Dakar, pour une amélioration des conditions d’assainissement des populations. Conçu pour prendre en charge toute la chaîne de valeur des boues de vidanges, ce programme a permis de mettre en exergue la vision du Président de la République son Excellence M. Macky Sall, matérialisée dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) et visant à conduire le Sénégal sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035.La période 2019-2020 a constitué un tournant important avec la mise en délégation de service public de l’ensemble des ouvrages d’assainissement. Cette option vise d’une part, à assurer la durabilité des ouvrages et d’autre part, à offrir aux usagers un service de qualité mais également à ‘construire’ des champions nationaux du secteur privé dans le domaine de l’assainissement. Cette vision de l’ONAS entre en droite ligne avec l’axe 1 du Plan Sénégal Emergent qui souligne l’importance du partenariat public-privé. D’ailleurs, comme énoncé par le Président de la République lors du Forum sur le financement des projets de type partenariats public-privé tenu en 2014 « L’Etat à lui seul ne peut réaliser l’émergence, il en crée les conditions par des politiques publiques cohérentes et un environnement des affaires propice à l’investissement privé. C’est pourquoi nous avons associé le secteur privé dans la conception du Plan Sénégal émergent (PSE). Il (le secteur privé) demeure notre principal partenaire dans la phase décisive de sa mise en œuvre ».Au niveau continental l’ONAS occupe la vice-présidence de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) et assure le mentorat de la Cote d’Ivoire, du Mali et du Cameroun. Le Sénégal assure également la présidence de l’Association des Vidangeurs Africains et notre secteur privé à travers le groupement DEALT/VICAS reste un modèle de référence à l’échelle de tout le continent.A travers l’assainissement autonome, l’ONAS fait figure de référence parmi les acteurs internationaux du secteur de l’assainissement primés pour leur leadership et leur rôle dans la promotion de l’assainissement autonome pour un meilleur cadre de vie au Sénégal et au-delà. En effet, en février 2020, l’ONAS a joué rôle clé au sein de la Fédération des sociétés d’eau et d’assainissement d’Afrique par la signature de la Déclaration de Dakar. Cette Déclaration vise à assurer une meilleure place à l’assainissement autonome à inscrire aux rangs des priorités.Du fait des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, la cérémonie de remise des prix organisée chaque année par le Global Water Intelligence s’est déroulée virtuellement. L’ONAS a ainsi reçu son certificat de reconnaissance de sa réussite en matière de gestion de l’assainissement autonome.Cette reconnaissance du Global Water Awards témoigne de la très forte dynamique d’équipe qui existe entre les acteurs de l’assainissement autonome. L’ONAS n’aurait pu atteindre ces résultats sans ses partenaires notamment Speak Up Africa, USAID/WASH-FIN, et le secteur privé à travers Delvic Sanitation Initiatives et l’Association des Acteurs de l’Assainissement du Sénégal (AAAS). L’ensemble de ces acteurs ont contribué à la promotion de l’offre de services de qualité de l’assainissement autonome avec un engagement très fort de la Fondation Bill & Melinda Gates et l’Agence Française de Développement (AFD).Selon le Directeur général de l’ONAS, M. Lansana Gagny SAKHO, « cette distinction est le résultat de la vision du Président Macky qui a placé l’amélioration des conditions de vie des populations au cœur de son système de gouvernance ».