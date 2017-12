Lancement officiel de la Conférence mondiale pour l’Éducation (Global Education Initiative 2018) 2018 à Paris

Avec le soutien d’un collectif de leaders de la société civile et du monde de l’éducation, Amy Sarr Fall, fondatrice du Club Intelligences Citoyennes procèdera au lancement officiel de la Conférence Mondiale pour l'Education (Global Education 7) le jeudi 7 Décembre 2017 à Paris. Cette conférence, qui est une première mondiale, aura lieu dans la capitale française en 2018.



Lors d’une cérémonie officielle de lancement, la liste détaillée des 22 personnalités composant le Comité scientifique de la Conférence Mondiale pour l'Education (Global Education 7) sera dévoilée. La plupart d’entre elles viennent d’horizons très divers : éducation, science, développement durable, protection de l’environnement, etc.



« En tant que citoyenne africaine, je suis très fière de la confiance que m’ont accordée ces leaders emblématiques venus des quatre coins du monde afin de travailler au contenu de cette conférence internationale inédite, entièrement portée par la société civile », a déclaré Amy Sarr Fall.



Amy Sarr Fall a créé le Magazine Intelligences en 2010, un magazine panafricain sur les enjeux du continent. Depuis une dizaine d’années, elle œuvre à la promotion de l'éducation à travers sa plateforme « Intelligences Citoyennes » www.icitoyennes.org lui ayant permis de mobiliser plus de 50 000 jeunes dans le but de contribuer à en faire des citoyens engagés. Reconnue pour son action citoyenne, notamment en faveur de l’éducation des jeunes filles, elle participe à de nombreuses conférences internationales sur des sujets ayant trait à l’avenir de la jeunesse africaine.



Liste détaillée des 22 membres composant le Comité scientifique de la Conférence mondiale pour l’Éducation (Global Education Initiative 2017)



. Bruno Studer, Président de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Education, député LREM (France)



. Dr Noeleen Heyzer, conseillère spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, ancienne vice-Secrétaire générale des nations Unies (Singapour)



. Céleste Schenck, Présidente de l’Université américaine de Paris (Etats-Unis)



· Pr Souleymane Bachir Diagne, Philosophe, Professeur émérite à l’université de

Columbia (Sénégal)





· Jean Paul Vermès, Président du Conseil d’administration de HEC Paris, ancien président de la Chambre de commerce de Paris



· Fatou Bintou Djibo Représentante résidente du Pnud et coordonnatrice du Système des Nations Unies au Niger (Burkina Faso)



. Marc Drillech, Président du Ionis Education Group



· Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme (France)



· Martin Robain, Fondateur d’AS Architecture Studio, Cofondateur de l’APO (Institut Européen de la Maîtrise d’œuvre)



· Thibault Flichy, Vice-Président marketing Afrique de Total (France)



· Joanna Madalinska-Michalak, Chercheure à Université de Varsovie, Présidente du

conseil de recherche pour l'éducation de la Politique (Pologne)



· Claudine Provencher, Directrice du LSE LIFE (London School of Economics) (Canada/Angleterre) ;

. Ian Hill, ancien directeur général adjoint de l'organisation du baccalauréat international, ancien directeur de cabinet du ministre de l'Education d'Australie (Australie)

Ibrahima Diouf, Administrateur-Directeur Général, EBI SA, filiale du Groupe Ecobank

Reza Deghati, Photographe humaniste, Explorer de National Geographic et Senior Fellow Ashoka, Ordre national du mérite (France-Iran) · Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz, personnalité politique espagnole,

ancienne porte-parole du gouvernement de Zapatero, Présidente de la fondation

Mujeres pour Africa (Espagne)

· Dominique Reynié, Professeur des universités à Sciences Po et Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) (France)

. Delphine Chêne, Directrice générale de la Tribune (France)



. Karine Guldemann, Déléguée générale de la Fondation Elle (France)



· Pr Stephen Cheung Yan-leung, Président du Hong Kong Institute of Education, Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques (Chine)



Dr Joséphine Odera, ancienne Directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre