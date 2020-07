Lancement du Programme POSTE CHALLENGE : Une innovation numérique dédiée au secteur postal.

Dans la dynamique de booster les jeunes start-up pour l’innovation des services numériques du secteur postal, le groupe LAPOSTE a organisé ce jeudi 23 Juillet, une compétition hackathon qui a vu challenger de jeunes entrepreneurs. Ils ont à tour de rôle, présenté chacun un projet visant à améliorer les services postaux, en proposant des stratégies après avoir identifié les problèmes et besoins des utilisateurs, de créer également des outils innovants visant à faciliter la collaboration avec des start-up qui pourront apporter des assouplissements et des changements, promettant des avantages immédiats pour le secteur postal.

Ce programme est mis en place en priorité pour la diversification et l’amélioration significative des produits des services postaux ainsi qu’une transformation radicale de l’organisation, du fonctionnement et des activités...

Dix (10)start-up ont présenté leur projet pour l’amélioration de la qualité des services que propose la poste. Un diplôme de participation a été remis à chacun d’entre eux afin de les féliciter par rapport à leurs efforts fournis lors de cette première édition du programme CHALLENGE POSTE.

L’objectif majeur de ce programme de Poste challenge est aussi une collaboration avec le monde du numérique en intégrant les start-up qui, avec leur expertise et leur potentiel de création d’emplois, pourront apporter des changements allant dans le sens de l’amélioration des services postaux. Les acteurs du secteur numérique et du secteur postal ont montré à travers ce programme que leur objectif est de faire de la Poste une entreprise performante et innovante. La somme de 4 millions de francs CFA sera remise par la Poste et 10 millions de francs CFA par l’ARTP, au grand vainqueur pour son accompagnement à la réalisation de son projet qui sera prochainement inclus dans le système postal.

Le Directeur général de la poste, Abdoulaye Bibi Baldé, présent à cette toute première expérience organisée par le groupe LAPOSTE, a félicité cette initiative qui met en avant le leadership et l’engagement de jeunes start-up et invite à la matérialisation des projets proposés pour une avancée du pays dans le domaine du numérique. Il réitère ses encouragements à l’égard des initiateurs, pour une pérennisation de ce genre de programmes qui contribuent fortement à l’émergence du pays.