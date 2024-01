Lancement du BRT / Stéphane Voland, directeur de la mobilité : « Avec ce joyau, la vie des Dakarois va changer… »

Le directeur de la mobilité lors de la cérémonie d’inauguration du BRT par le président Macky Sall, a rassuré l’Etat du Sénégal sur l’impact du BRT. « Le Bus Rapid Transit (BRT) est le plus beau du monde. Le vent de la liberté souffle en ce lieu ». Ces premiers mots du directeur de Dakar mobility qui reconnaît la vision et l’engagement du président de la République pour changer le quotidien des Dakarois. « Mr le président, vous êtes un président bâtisseur. En effet, mieux que tous vos prédécesseurs, vous avez su ménager les territoires. Ce BRT, est un lien solide qui unit plusieurs localités. Il a une qualité de service et de confort, totalement inégalée. Le BRT est un bus de la Téranga moderne et flamboyant. Le premier BRT du monde », martèle Mr Voland.



Le Bus Rapid Transit (BRT), c’est 23 stations et 44 carrefours et une capacité de 300.000 passagers / jour. « C’est une véritable prouesse de ce BRT unique en Afrique. La vie des Dakarois va changer », a reconnu Stéphane Voland, directeur de Dakar Mobility, magnifiant la participation au BRT des stratèges du FONGIS.



Le directeur de Dakar mobility a salué la vision du chef de l’État ainsi que la contribution de tous les partenaires à travers ce projet.