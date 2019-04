Lancement de la plateforme ‘’Sunu CMU’’ : « Un dispositif qui réglera la question du financement de la CMU… » (Mansour Faye, MDCEST)

La cérémonie de lancement de la plateforme de financement participatif de la couverture maladie universelle (CMU) qui s’est tenue, ce mardi au Terrou bi, est organisée par l’Agence nationale de la Couverture maladie universelle (ANCMU) en partenariat avec ‘’Better than cash Alliance’’.



Cette rencontre est le premier évènement officiel qui intéresse la couverture maladie universelle, organisé depuis le changement de tutelle du programme, décidé par le Président de la République, Macky Sall.



« Sunu CMU » ! C’est le nouveau dispositif de collecte électronique qui est mis en place par l’agence de la couverture maladie universelle (CMU) pour faciliter l’enrôlement des bénéficiaires dans les mutuelles de santé et d’améliorer le financement du programme (Cmu) grâce aux contributeurs. À en croire le ministre de tutelle, Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale ce programme de la CMU a marqué un grand bond en avant, car depuis sa création en 2015, beaucoup de pas ont été franchis avec 20% de taux d’accès pour atteindre un taux de 49%. Ce qui veut dire que la CMU entre dans sa « vitesse de croisière ». Ce dispositif est réalisé à 100% par l’expertise locale...