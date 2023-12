Lancement de la 1ère édition du symposium international de l’état civil: Modou Diagne Fada s’attend à des discussions et partages d’expériences fructueuses

Le ministre des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires a lancé ce matin la première édition du symposium international des pays d’Afrique francophone sur l’état civil. Une initiative qui a pour thème : « les défis d'un état civil pour chacun » réunira des délégations internationales composées de hauts fonctionnaires et d'experts du secteur et sera l’occasion d’aborder du 11 au 13 décembre, trois grandes thématiques. Il s’agit du financement de l'état civil, des collectivités territoriales à l'Etat central, de la centralisation et la protection des données personnelles ainsi que l'accès universel et l'offre de services aux populations.







Au terme de cette activité qui a vu la participation de l’agence nationale de l’état civil avec notamment son programme « NEKKAL », des recommandations et solutions seront déclinées pour un état civil fort, performant et durable.







Cheikh S. FALL