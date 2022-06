Lancement POAS : « Ces Plans qui seront créés, vont instaurer un dialogue permanent entre les élus et les différents acteurs » (Pape M. Ndao, SG MAER).

Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l’équipement rural a présidé, ce vendredi 3 juin 2022 une cérémonie de lancement du démarrage des plans d’occupation et d’affection des sols (POAS), et procédé aussi à la remise des ordres de service pour le démarrage des travaux de réhabilitation des plans d’occupation d’affectation des sols.

Ces plans d’occupation entrent dans le cadre du Projet d’Intensification Eco-soutenable de l’Agriculture dans les Niayes (PIESAN).



« Cette cérémonie présente d’une part le démarrage officiel des travaux de mise en place des plans d’occupation et d’affectation des sols et d’autre part la présentation des cabinets pour cette prestation intellectuelle avec les maires des communes bénéficiaires », a édifié le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Pape Malick Ndao.





Le PIESAN, dans sa mise en œuvre à travers ces plans d’occupation et d’affection des sols, intervient dans le domaine de la gouvernance foncière, dans les communes de Diender et Fandène dans la région de Thiès, et des communes de Léona, Bandégne Oualof, et Thieppe, dans la région de Louga.



C’est pour lutter contre l’accaparement de terres et des autres ressources naturelles par les différents acteurs économiques et usagers, dira Pape Malick Ndao, que « ces plans que le PIESAN compte réaliser, entrent dans le cadre de la gestion du foncier qui est une problématique majeure dans le développement rural et la planification de l’espace en terme d’utilisation de l’espace rural dans le temps et dans l’espace, mais en particulier, c’est un outil de gestion pour les communes bénéficiaires. »



Le SG, par ailleurs président du comité de pilotage du PIESAN, de mentionner que « les POAS, qui seront créés, vont instaurer un dialogue permanent entre les élus et les différents acteurs des usagers de l’espace. Ils vont aussi asseoir une gestion foncière efficiente qui intègre les différents systèmes de production de mode d’occupation des sols dans une logique de développement durable », a-t-il terminé.