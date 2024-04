Lancement Camon 30 : Tecno sort la grosse artillerie avec son tout nouveau design en cuir, doté d’une autonomie et d’une qualité photo performante

La nouvelle série de TECNO dénommée le CAMON 30, a été dévoilée ce mardi 16 avril 2024. L'événement a été marqué par la présence de partenaires comme Orange et Jumia, mais également de célébrités comme l'ambassadeur Abba no stress, les influenceurs comme Abdoulaye Ly le berger high tech, la talentueuse animatrice Awa Gai de la TFM, l'homme des grands moments Griff Diouf, l'artiste Kane Diallo Welma, la nouvelle actrice "Bambi" de la série "Baabel" et la belle Jasmine.







Le Camon30 est une nouvelle série de TECNO qui a pour cible la jeunesse sénégalaise en particulier celle qui a un revenu assez élevé, les amoureux de la photographie et vidéo de haute qualité.







Dotée du premier cuir suédé Tech-Art de l'industrie, la série CAMON 30 est le dernier appareil de TECNO qui présente des matériaux avancés révolutionnaires. Le panneau arrière intègre un matériau en daim avancé avec une texture de marbre brillant, donnant à l'appareil une apparence sublime.