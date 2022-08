La tournée du trophée de la coupe du monde de la Fifa organisée par coca-cola arrive au Sénégal

Sénégal, Dakar, 22 Août 2022 : La cinquième édition de la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ organisée par Coca-Cola arrivera à Dakar le 6 septembre 2022, offrant aux passionnés de Football l’opportunité de découvrir le trophée le plus convoité du football à l’échelle mondiale.

Le Trophée Original de la Coupe du Monde de la FIFA™ en or massif, le même trophée présenté par la FIFA à l'équipe vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™, sera exposé aux fans du Sénégal et du monde entier. Dès son arrivée à l'Aéroport International Blaise Diagne, se tiendra une conférence de presse avec les autorités et les officiels de la FIFA. Le Trophée sera par la suite présenté à son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal. Par la suite, un événement grand public sera organisé au Grand Théâtre de Dakar en présence de David TREZEGUET, Champion du monde 1998 (avec l'Équipe Française de Football).



La première phase de la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA organisée par Coca-Cola a débuté en mai à Dubaï et s'est rendue dans 19 pays et territoires, dont le Kenya, L’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, le Pakistan, le Liban, etc. La deuxième phase de cette tournée a débuté le 19 août 2022 à Zurich, en Suisse, et visitera les 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022, dont le Cameroun, le Ghana, le Maroc, la Tunisie, la France, l'Australie et le Japon. Au cours de l'année 2022, le Trophée Original de la Coupe du Monde de la FIFA se rendra dans 51 pays et territoires, rapprochant Coca-Cola et la FIFA des 211 associations membres de la FIFA d'ici 2030.



The Coca-Cola Company entretient des liens avec la FIFA depuis 1974. Elle compte parmi les sponsors officiels de la Coupe du Monde depuis l’édition 1978. La marque est également présente sur les panneaux publicitaires des stades de la Coupe du Monde depuis 1950. Elle soutient de longue date le football, à tous les niveaux.



En 2022, l’objectif de cette dernière est de soutenir les initiatives en faveur du développement durable dans chacun des pays visités. Pour la première fois, les interactions avec les consommateurs seront gérées par voie numérique par Coca-Cola, ce qui contribuera à chaque étape de la tournée à réduire la production de déchets ainsi que la consommation d’eau, d’énergie, de matériaux et d’autres ressources.