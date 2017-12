La révélation sénégalaise Krépin Diatta lance un énorme appel du pied aux clubs de L1 !

Il y a quelques semaines seulement, la Rédaction FM vous proposait de découvrir Krépin Diatta (18 ans), milieu offensif très en vue à Sarpsborg cette saison. Depuis, le jeune milieu offensif, auteur de 7 passes décisives en championnat et 8 réalisations en 27 apparitions toutes compétitions confondues, a été élu meilleur espoir de Tippeligaen, championnat de Norvège. Ce dernier, révélé lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations et de la Coupe du monde des moins de 20 ans, vise désormais plus haut. « Je pense beaucoup à un transfert. Beaucoup. Il y a une motivation spéciale pour moi cette saison, parce que je dois être bon pour aller à la Coupe du Monde. J’ai suivi l’équipe nationale tout le temps et je rêve de me joindre à eux. C’est un grand rêve », a-t-il lâché au quotidien norvégien VG avant d’ajouter.« Je pense que la meilleure chose pour moi est de trouver autre chose que Sarpsborg. J’ai fait une bonne saison ici, j’ai marqué des buts, été crucial et élu meilleur jeune joueur. J’ai réalisé ce dont j’avais besoin ici. S’il y a maintenant une opportunité de rejoindre un nouveau et plus grand club, il y aura une vitrine pour moi pour aller à la Coupe du Monde. Ce serait vraiment un rêve », a-t-il clairement affiché, alors que son bail expire en décembre 2020. La décision est donc prise dans l’esprit du talent précoce. Et visiblement, il a déjà une petite idée de la destination qui serait la meilleure pour lui dans un avenir très proche.Diatta veut la L1, l’OM sur le coup« Si je dois choisir un championnat comme prochaine étape, je pense que ce sera la Ligue 1 française en premier choix. Et puis, il peut y avoir d’autres choses plus tard. Je suis la Ligue 1 depuis que je suis tout petit. Ce serait vraiment un bon pas en avant pour moi », a-t-il lâché avant d’insister. « Qui ne voudrait pas y aller ? Il y a beaucoup de grands joueurs de bons niveaux et beaucoup de jeunes joueurs qui ont leur chance. Je suis Kylian Mbappé (l’attaquant du PSG a deux mois de plus que Diatta, ndlr) tous les week-ends. La France peut être un nouveau tremplin pour moi. Je suis prêt si l’occasion se présente », a-t-il martelé.Le message est on ne peut plus clair : la L1 a la priorité de Diatta. Aux écuries tricolores de faire le nécessaire désormais, l’Olympique de Marseille en tête. « Mon agent leur a parlé », a-t-il révélé au sujet de l’intérêt du club phocéen. Mais boucler cette affaire ne sera pas chose aisée, puisque Sarpsborg a déjà rejeté plusieurs offres, aux alentours des 2 M€, en provenance du FC Bruges notamment. « Je sais que le club a rejeté plusieurs offres. Si transfert il y avait, ce serait bon pour moi et pour le club. Cela profitera à toutes les parties. Mais tout dépend de la direction », a-t-il expliqué, tandis que Manchester United et Southampton sont récemment venus le superviser.