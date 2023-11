La question de Sokhna Bâ, PUR au ministre des finances : « Qui paie l’impôt au Sénégal? »

Par rapport à la mobilisation des recettes, aux flux financiers illicites et aux impôts, la députée du Parti pour l’unité et le rassemblement (PUR) a émis des questions à l’endroit du ministre Moustapha Bâ qui défend son budget d’un peu plus de 7.000 milliards pour l’année 2023-2024.



Concernant la question spécifique des impôts, Sokhna Bâ interpelle le ministre sur « cette discrimination dans le cadre du paiement des impôts au Sénégal. »