La presse de Ziguinchor en deuil, Lamine Sagna correspondant du Quotidien L’As a tiré sa révérence.

C’est ce mercredi que la nouvelle est tombée comme un coup de massue à Ziguinchor. Le correspondant des quotidiens L’As et Record, de la télévision 7tv et administrateur du site casa24 a été rappelé à Dieu ce mercredi des suites d’une longue maladie.



Avant la Korité, il était interné à l’hôpital régional de Ziguinchor parce que dominé par la maladie qu’il traîne depuis des années. En toute solidarité, la presse de Ziguinchor s’était mobilisée pour faire un don de sang parce qu’il en avait besoin.



C’est malheureusement ce matin qu’il a tiré sa révérence rejoignant ainsi son ami de longue date et compagnon de la presse, Papo Mané, arraché à l’affection du monde de la presse il y a quelques mois.



Lamine Sagna en quelques mots, a plus de 20 ans dans la presse : océan Fm, l’As, 7tv, Les Echos, Record, … La presse vient de perdre une belle plume à jamais.



La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la presse, à sa famille et à tous ses proches...