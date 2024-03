La grosse colère de Diop Sy : « L’heure est grave, on acceptera pas que des gens déstabilisent ce pays ! »

« Vue la situation du pays nous ne pouvons pas rester silencieux. Il y va de l’avenir du Sénégal. L’heure est grave, on n'acceptera pas que des gens déstabilisent ce pays ! Qui que cela puisse être.» Une forte déclaration du maire de la ville de Tivaouane, Diop Sy qui recevait Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, ce mardi, à Tivaouane. Dans un contexte politique très tendu et avec une élection présidentielle plus que jamais incertaine, le responsable politique à BBY a souligné que : « Le Président Macky Sall a déjà donné sa parole et choisi Amadou Bâ, il n’a jamais renié sa parole ! »