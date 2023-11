La députée Oulimata Sidibé sur la grève des agents municipaux : « Vous avez laissé trop traîner ce problème. »

L’honorable députée Oulimata Sidibé est revenue lors des échanges à l’occasion du vote du ministère des Collectivités territoriales sur la problématique de la grève des agents municipaux. À cet effet, elle a souligné que cela a causé d’énormes préjudices à la population.





« Depuis plus d’un an, les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève et ils ont décrété des mots d’ordre de qui vont de 48 heures à 120 heures. Cette situation, qui a paralysé tout le pays, a causé d'énormes préjudices aux populations. Depuis votre arrivée à la tête de ce département, vous aurez pu faire bouger ce dossier bien que le Premier ministre a rencontré l’inter-syndicaliste », dit-elle.





Elle ajoute : « Vous avez trop laissé l’affaire traîner. Les agents municipaux sont des agents comme tout le monde. Et vous les avez mis en mal avec les maires ».