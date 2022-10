La Poste : Abdoulaye Bibi Baldé finalement emporté par la crise de l'institution.

La crise actuelle à la Poste a finalement eu raison de son directeur général. Les postiers très remontés contre la gestion de leur boîte ont tenu hier un sit in devant le siège de leur société qui a finalement été réprimé.



Il faut dire que la crise s'accentuait de jour en jour à la Poste à cause d'un déficit de trésorerie devenu chronique, entraînant l'arrêt de l'exploitation et la fermeture en masse, des comptes courants postaux et comptes d'épargne par les clients.



À cela s'ajoute la perte des conventions de paiement avec l'Ipres et les Bourses de sécurité familiales. Cette situation inédite est accentuée par le non-paiement des salaires du mois de septembre et aucune avance distribuée pour la rentrée scolaire...