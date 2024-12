La Caisse de Sécurité Sociale : une structure étatique au services des familles sénégalaises

En marge de la Foire internationale de Dakar, Cheikh M. Sylla, Directeur des prestations familiales et sociales de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS), a détaillé les initiatives de son institution pour accompagner les travailleurs et leurs familles. La CSS gère deux branches de la sécurité sociale : les prestations familiales et les accidents du travail.



Avec plus de 115 000 allocataires à servir et près de 395 enfants concernés, la CSS opère à travers trois divisions principales. La division des prestations familiales veille au paiement des allocations prénatales, de maternité et familiales. La division des immigrés, quant à elle, accompagne les travailleurs sénégalais expatriés, principalement en France, pour assurer le suivi de leurs droits au Sénégal. Enfin, les actions sanitaires, notamment via les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI), offrent un soutien médical aux femmes enceintes et aux enfants malades, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté.



La CSS est financée par des cotisations obligatoires des employeurs et employés, allant de 7 % pour les prestations familiales à un maximum de 12 % pour les secteurs jugés à risque. Ces fonds permettent à l’institution de répondre aux Objectifs de développement durable (ODD) et de renforcer la politique sanitaire de l'État.