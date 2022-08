LIBERTÉ PROVISOIRE / Junior Lô, Moustapha Diouf Lambaye et Cheikh Seck de retour à Touba

Arrêtés et déférés au parquet de Diourbel depuis 05 jours, Moustapha Junior Lô, Moustapha Diouf Lambaye et Cheikh Seck viennent de bénéficier d’une liberté provisoire après être restés 5 jours dans les liens de la détention.



Ils feront face au juge jeudi. C’est eux-mêmes qui donnent l’information à travers le réseau social WhatsApp.



Moustapha Junior Lô précisera que le combat ne fait que commencer, au moment Diouf Lambaye rappelle que leur projet de combattre politiquement le Président Macky Sall est toujours de rigueur.



Ils étaient accusés de destruction de biens appartenant à autrui, de voie de fait… Entre temps, malgré qu’ils n’ont pas voté, la liste départementale de Wallu qu’ils soutenaient, a largement remporté les élections à Touba et dans le département de Mbacké suivant les résultats provisoires. Affaire à suivre…