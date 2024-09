LG Electronic et Sport City Diamniadio scellent un partenariat pour les droits de naming à The Ground Arena

Ce mercredi 11 septembre 2024, LG Electronics, leader mondial de la technologie et de l’innovation, et Sports City Diamniadio (SCD), un complexe sportif innovant destiné aux athlètes professionnels et amateurs ont paraphé une convention de partenariat, dont la cérémonie de signature officielle s’est tenue à la nouvelle infrastructure sportive de The Ground, sise dans la nouvelle ville de Diamniadio.

Cet accord est un partenariat stratégique prévu sur 2 ans renouvelable qui comprend les droits de naming de The Ground. Ce partenariat renforce la vision commune et l’engagement de LG Electronics et Sports City Diamniadio (SCD) envers la communauté sénégalaise, tout en augmentant la visibilité nationale des deux organisations. En effet, ce partenariat marquant renforce l’engagement de LG à accroître sa présence sur les plateformes publiques et culturelles. Aussi, ils s’engagent pour le rayonnement du sport, du divertissement et le développement communautaire. La cérémonie a vu la participation de M. Bara Diouf, délégué général de la DGPU ; de M. Seunggak Lee, branch manager/LG Sénégal branch ; de M. Hari Elluru, Head of Marketing/LG West Africa Opérations ; de Mme Aminata Niane, ex-directrice de l'Apix, et entre autres. Falil Gadio