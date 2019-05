LAYLATUL QADR 2019 À TOUBA- Les images de la cérémonie officielle présidée par Serigne Mahfouz Mbacké

À Touba, l'édition 2019 du Laylatul Qadr a vécu. La famille de Sokhna Maïmouna Mbacké Bintu Khadim Rassoul a, comme à son habitude, célébré la nuit avec une ferveur exceptionnelle. Sous la conduite de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et sous le ndigël de Serigne Mahfouz Mbacké, une série de conférences a , d'abord, été été déroulé en prélude à l'événement avec la participation d'éminentes personnalités religieuses et de de plusieurs intellectuels de renom. Divers sujets ont été abordés. Le code de la famille, l'engagement spirituel, les avancées des sciences et technologies etc... ont servi de prétexte aux participants pour échanger sur des questions de l'heure. La cérémonie officielle a clôturé les activités. À la lumière de ses images, chefs religieux, personnalités politiques du pouvoir comme de l'opposition, délégation gouvernementale, disciples Mourides ont été nombreux à répondre présents à la rencontre.