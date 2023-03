L'octroi de 15 milliards par l’État au secteur touristique divise les acteurs à Saly...

Rien ne va plus entre les acteurs touristiques dans la capitale touristique Sénégalaise. La pomme de discorde étant l'octroi de 15 milliards à 11 structures hôtelières, si l'on se fie aux propos de Mamadou Diop, le directeur d'exploitation de Riviera, qui estime que ce partage reste anormal à ses yeux. "Au même moment où d'autres acteurs demandent des sommes dérisoires de 03 trois millions, des milliards sont partagés entre quelques structures hôtelières... Nous sommes des Sénégalais, toute la chaîne de valeur doit être prise en compte. D’ailleurs la décision du ministre lors de la réunion avec les acteurs touristiques de loger les fonds au Fongip est de ne plus dépasser 500 millions... Et le président Macky Sall devait se prononcer dans de telles circonstances", fulmine Mamadou Diop... (vidéo)