Le Festival International de littérature de Dakar (FILID) s’est ouvert, ce mercredi 29 mai 2024. À cette occasion, le promoteur de l'événement qui réunit divers acteurs littéraires venus de pays différents, est revenu sur le sens du thème choisi pour cette troisième édition.

Ainsi, Abdoulaye Fodé Ndione qui s’est dit très heureux et honoré, a salué la présence du représentant du ministre et la pertinence de la leçon inaugurale prononcée par le professeur Coudy Wane.



Selon lui, cette leçon inaugurale a montré la voie par rapport à ce qu’ils doivent faire durant ces quatre jours pour la promotion du livre avec des écrivains qui viennent de différents horizons. Cela pour débattre sur des sujets concernant la création littéraire et la lecture. Au-delà, ces échanges constituent des moments très riches et extraordinaires de création littéraire et d’imagination, mais aussi des moments de rassemblement et de visites scolaires programmés durant le festival qui se tiendra sur quatre jours.



Le principal but est de voir les mécanismes à mettre en place pour pousser les élèves à la lecture surtout avec l’avènement des nouvelles technologies. Ceci dit, pour redonner au livre toute sa place, des professionnels seront chargés de proposer de bons sujets qui pourront intéresser les élèves. C’est dans cette optique que plusieurs écrivains venus de différents pays se sont déplacés au Sénégal en vue d’apporter leur savoir faire pour la promotion du livre. D’ailleurs, pour cette année, des prix seront décernés à des élèves en vue de les encourager et participer à la promotion du livre et à la création littéraire des enfants. En terme de défis aussi, l’intégration des langues nationales est une recommandation émise pour inciter les élèves à la lecture.