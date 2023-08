L’impact des médias à l’ère du numérique: « Ma Revue de Presse », un cas d’école qui démocratise l’information

L’internet permet à ses utilisateurs d'accéder au monde entier et à une panoplie d'informations en quelques clics seulement. Le monde étant connecté avec l'aide d'Internet, la communication entre les pays et les cultures est beaucoup plus efficace. L’avènement de l’internet provoque des métamorphoses sur les métiers, notamment, le journalisme.







Dans cette étude réalisée par l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’internet et de la communication (E-jicom) via son Laboratoire du numérique et des nouveaux médias, et le « Wits Center for Journalism », le cas de « Ma Revue de presse », une plateforme d’informations diverses dont tout le monde profite, est évoqué.







C’est en réalité un cas typique qui s'est progressivement introduite et imposée dans le paysage médiatique sénégalais. Fondée par Mamadou Ly, Ma Revue de Presse est l'exemple achevé d'un média de type nouveau « disruptif », initié par un citoyen, loin des formats et des codes traditionnels, et qui doit son existence et son succès essentiellement à l'internet et aux multiples possibilités qu'offre ce moyen technologique.







« Ma Revue de Presse » a commencé comme un service restreint, une simple revue de presse quotidienne, au service d'une personnalité politique - Moustapha Niasse, alors leader du parti politique Alliance des Forces de Progrès (AFP) - lors de ses absences du pays. Le service va progressivement s'élargir et devenir d'abord une newsletter, servie à des centaines de Sénégalais, pour plus tard être partagé avec des milliers d'internautes via diverses plateformes**. Aujourd'hui, en dehors de toute considération politique et en toute indépendance, Ma Revue de Presse est devenue un outil d'information populaire utilisé par des citoyens ordinaires, des cadres des secteurs public et privé, des acteurs de la société civile, des décideurs de tout bord, des journalistes, des hommes politiques de tous les camps, etc.







La démocratisation ou l’innovation qui touche le plus grand nombre de public











La « démocratisation » de l'information, à l'ère du numérique, a facilité ce nouveau type de média avec une offre assez particulière et innovante. Ma Revue de Presse sert aussi bien les médias en information brute de première main (communiqués de presse, avis et annonces, documents, alertes, discours des personnalités, programmes d'activités, etc), qu'il sert le grand public (articles ou synthèses d'articles produits par d'autres médias, liens, unes des journaux, documents, etc.).







Au fil des années, l'idée lancée par Mamadou Ly est devenue une source intarissable d'informations; un agrégateur incontournable; un journal des journaux qui s'est fait un nom dans l'espace médiatique et numérique. Ce qui fera dire à Élimane Kane, membre de la société civile et fondateur du groupe de réflexion (think tank) Legs Africa, que « Mamadou Ly est un patriote des médias au service de ses concitoyens ».







Dans cette étude, nous sommes parvenus à voir que cette particularité de la démarche et sa contribution dans l'espace médiatique et la circulation de l'information a été telle qu'un groupe de citoyens lui a rendu hommage en août 2022 lors d'une cérémonie publique. L'élargissement du public de Ma Revue de Presse commence par une newsletter aux alentours de 2003-2004. Il s'agit alors, comme le nom l'indique, de faire une revue de presse des principaux titres de la presse sénégalaise et de les envoyer par e-mail à un groupe constitué d'abord des responsables des structures du parti AFP, puis progressivement vers des membres de la coalition de l'opposition de l'époque. Ensuite, le cercle des destinataires sera élargi à la société civile et, graduellement, ira jusqu'au « grand public », selon le promoteur. Ce qui était un service privé, restreint à une personne puis à un parti au départ, devient alors un service grand public, prisé par la diaspora sénégalaise et par tous les Sénégalais qui s'absentent beaucoup du pays. Pour ceux de l'intérieur, c'est un outil rapide pour s'informer, avoir le pouls du pays dès les premières heures de l'aube.







Ma Revue de Presse se fonde sur un modèle hybride, à mi-chemin entre l'agence de presse destinée aux organes et un service public d'information destiné au grand public.







Dans la deuxième moitié de la décennie 2010 (aux environs de 2016-2017), il s'opère une seconde mutation: à côté des articles et diverses synthèses qui constituent la revue de presse, une compilation des unes de la presse est distribuée, qui permet d'avoir une photographie de la totalité des titres traités par la presse et un bon aperçu de l'actualité du jour. C'est à ce moment que Ma Revue de Presse connaît une grande popularité. Le développement parallèle des plateformes de réseaux sociaux y est pour quelque chose. Ces plateformes ouvrent de nouvelles opportunités, donnent une envergure nouvelle et un public nouveau aux différents contenus générés par Ma Revue de Presse .Aujourd'hui, en plus d'un site web, ce sont des pages sur Facebook, TikTok, Instagram ou des groupes sur WhatsApp, Telegram, LinkedIn, qui assurent la popularité de Ma Revue de Presse.







Cependant, il est à souligner d’après cette analyse que « Ma Revue de Presse » reste une initiative individuelle et solitaire, qui peine à recevoir l'appui des gros investisseurs pour devenir une véritable entreprise de médias.