L’hommage de Birame Souleye Diop à deux ministres de la République

En débutant ses propos, à l’occasion de cette fin de session budgétaire, le député et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a félicité les deux ministres notamment Samba Sy ministre du travail et Moustapha Bâ, chargé des finances et du budget. « Vous êtes d’une politesse exemplaire » a témoigné le parlementaire, par ailleurs maire de la commune de Thies Nord avant de ses prononcer sur le budget à voter ce jeudi.