L'art caché d’Edioungou : la poterie casamançaise, un savoir-faire précieux entre mains et argile

Le Festival de Koom Koom qui s’est tenu récemment dans le sud-ouest du Sénégal, a mis en lumière la richesse culturelle de la Casamance, offrant une vitrine exceptionnelle à ses traditions ancestrales. Parmi les nombreux trésors découverts à Edioungou, la poterie a particulièrement captivé les visiteurs. Un art vieux de plusieurs générations, qui a trouvé une belle représentante en la personne de Samy Diatta, une jeune femme originaire de Carabane. Apprenant le métier auprès de sa belle-mère, Samy a su transmettre les secrets de cette pratique séculaire, de l’extraction de l’argile jusqu’à la désalinisation, une étape cruciale pour garantir la pureté du matériau.







Dans une interview, Samy Diatta a partagé sa passion pour cet artisanat et sa volonté de préserver ce savoir-faire ancestral. Selon elle, chaque geste est une transmission de l’héritage, un pont entre les générations. À Edioungou, au cœur de la Casamance, la poterie se réinvente, alliant tradition et modernité, tout en demeurant un élément essentiel de l’identité locale. C’est dans ce village que cet art continue de vivre et d’inspirer, en captivant les visiteurs et en célébrant la créativité des artisans casamançais...