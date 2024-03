L’ancien président Abdou Diouf a félicité Bassirou Diomaye Faye

Sur les lieux, le président Diouf a appelé Diomaye et a remercié le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique et félicité le vainqueur de l’élection présidentielle. Par la même occasion, il lui a donné des conseils avant de prier pour sa réussite.



Pour sa part, Diomaye l’a aussi remercié et lui a assuré de faire tout son possible afin d’être le président de tous les sénégalais et de toutes les sénégalaises. Une manière pour lui de montrer son attachement à la réconciliation et à l’unité nationale et au développement du Sénégal, comme il l’a souligné lors de sa première déclaration faite après la proclamation des résultats du scrutin du 24 mars dernier.