L’ambassadeur d’Israël, Ben Bourgel octroie un espace numérique à la branche YMCA des Parcelles Assainies

En dehors de ses liens d’amitié, il affirme que l’initiative qui réunit les deux pays est en parfaite adéquation avec les valeurs portées par le Sénégal et Israël. Elle est en phase avec les axes d’actions prioritaires de l’ambassade, notamment dans le domaine de l’éducation et de la formation de la jeunesse.

En guise de reconnaissance pour cet acte de générosité, la branche YMCA a aussi remis un cadeau à l’ambassadeur d’Israël au Sénégal.

C’est dans une bonne ambiance que s’est déroulée l’inauguration de l’espace numérique du Youth Power Space offert à la branche YMCA des Parcelles Assainies, par l’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Ben Bourgel. Cet espace va servir aux jeunes et aux bénévoles dudit centre.Venu prendre part à cette cérémonie, le maire des Parcelles Assainies, Aboubacar Djamil Sané se dit heureux d’assister à cet événement qui entre dans le cadre de l’inauguration de la salle informatique Youth Power Space de YMCA. Financé et soutenu par l’ambassade d’Israël, il a remercié Ben Bourgel pour cet acte, mais aussi la branche YMCA de la commune des Parcelles Assainies pour cette belle initiative en faveur des jeunes, des femmes et des enfants. Avec comme objectif de faciliter l’accès à ces derniers, cela leur permettra aussi de les accompagner dans leur parcours d’incubation aux métiers du numérique.À son tour, l’ambassadeur d’Israël Ben Bourgel, a manifesté une joie immense d’inaugurer l’espace numérique du Youth Power Space de YMCA. Pour lui, ce joyau octroyé à la branche YMCA Parcelles, au nom du peuple Israélien à l’occasion du 76ème anniversaire de leur indépendance, témoigne de l’amitié qui lie les deux pays. Cet engagement est surtout motivé par le sérieux, la détermination, mais surtout les valeurs portées par ces jeunes leaders, qui mettent tout leur talent et leur énergie au service du développement de la communauté. Ce qui fait que cette première impression s’est renforcée au fil des échanges et des collaborations.