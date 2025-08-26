L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe )

Depuis plus de trente ans, la Bundesliga est devenue une véritable terre d’accueil pour les footballeurs français. Beaucoup d’entre eux, parfois freinés en Ligue 1 ou à la recherche d’un nouveau souffle, ont choisi l’Allemagne pour se révéler avant de conquérir l’Europe et le monde. De Lizarazu à Ekitiké en passant par Ribéry, ce phénomène s’inscrit dans une longue tradition de succès.



Les pionniers des années 90



L’histoire franco-allemande dans le football moderne s’accélère dans les années 1990. Bixente Lizarazu, après avoir brillé à Bordeaux, rejoint le Bayern Munich en 1997. Rapidement adopté par le public bavarois, il devient une icône du club et remporte la Ligue des champions en 2001. Son succès ouvre la voie à d’autres internationaux français, comme Willy Sagnol, qui s’impose également au Bayern.



Les années 2000 : l’apogée avec Franck Ribéry



L’exemple le plus marquant reste celui de Franck Ribéry. Arrivé au Bayern Munich en 2007 après son passage à Marseille, il va incarner pendant plus d’une décennie le style offensif et spectaculaire de la Bundesliga. Sacré champion d’Allemagne à neuf reprises, vainqueur de la Ligue des champions en 2013 et finaliste du Ballon d’Or la même année, Ribéry est sans doute le Français le plus emblématique de l’histoire du championnat allemand.



La Bundesliga, terre d’éclosion pour les talents defensifs et offensifs



Plusieurs joueurs français ont trouvé en Allemagne un terrain favorable pour exploser. La liste est exhaustive: Marcus Thuram, Christopher Nkunku, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Ousmane Dembelé, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Dayot Upamencano et j’en passe.

Demba Ba, classé franco- sénégalais révélé à Hoffenheim, a ensuite poursuivi une belle carrière en Premier League. Plus récemment, Randal Kolo Muani a quitté Nantes pour l’Eintracht Francfort en 2022. Ses performances (23 buts et 17 passes décisives lors de sa première saison) lui ouvrent les portes de l’équipe de France et d’un transfert record au PSG avant de rejoindre l’ Italie. Dans son sillage, Hugo Ekitike a choisi de s’exiler à Francfort pour suivre la même trajectoire et atterrir à Liverpool FC. Michael Olise ne demeure pas en reste avec le Bayern de Munich.



Pourquoi l’Allemagne attire-t-elle les Français ?



Plusieurs facteurs expliquent cette réussite. Dans dans un premier temps on note un style de jeu adapté : la Bundesliga valorise la vitesse, l’intensité et la prise de risque offensive. Ensuite on constate une confiance donnée aux jeunes : les clubs allemands n’hésitent pas à lancer très tôt de jeunes talents. Le pléthore de jeunes, issus des centres de formation ne trouve pas forcément une issue favorable dans le marché du football français. Il y a aussi le facteur de l’ exposition internationale : la Bundesliga, largement médiatisée, sert de vitrine idéale pour rejoindre ensuite les plus grands clubs européens.Enfin on peut noter les conditions de travail stables : infrastructures modernes, stades pleins et stabilité économique des clubs.



Aujourd’hui, la tendance se poursuit avec une nouvelle génération de Français séduits par l’Allemagne. Défenseurs, milieux ou attaquants y trouvent un environnement favorable pour progresser rapidement et franchir un cap dans leur carrière. Après la génération des Lizarazu, Sagnol, Ribéry… c’est désormais au tour d’ Olise, d’Ekitike et compagnie de perpétuer cette tradition.



Loin d’être un simple passage, l’Allemagne est devenue un véritable tremplin pour les footballeurs français. La Bundesliga leur offre une opportunité unique de s’imposer à haut niveau, et souvent, de se construire une légende. De Munich à Francfort, de Hoffenheim à Dortmund, l’histoire commune entre la France et l’Allemagne dans le football n’a sans doute pas fini de s’écrire.



Baye Fara Sambe

UEFA Entraîneur - Formateur

Allemagne.