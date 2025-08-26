L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe )


L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe )
Depuis plus de trente ans, la Bundesliga est devenue une véritable terre d’accueil pour les footballeurs français. Beaucoup d’entre eux, parfois freinés en Ligue 1 ou à la recherche d’un nouveau souffle, ont choisi l’Allemagne pour se révéler avant de conquérir l’Europe et le monde. De Lizarazu à Ekitiké en passant par Ribéry, ce phénomène s’inscrit dans une longue tradition de succès.

Les pionniers des années 90

L’histoire franco-allemande dans le football moderne s’accélère dans les années 1990. Bixente Lizarazu, après avoir brillé à Bordeaux, rejoint le Bayern Munich en 1997. Rapidement adopté par le public bavarois, il devient une icône du club et remporte la Ligue des champions en 2001. Son succès ouvre la voie à d’autres internationaux français, comme Willy Sagnol, qui s’impose également au Bayern.

Les années 2000 : l’apogée avec Franck Ribéry

L’exemple le plus marquant reste celui de Franck Ribéry. Arrivé au Bayern Munich en 2007 après son passage à Marseille, il va incarner pendant plus d’une décennie le style offensif et spectaculaire de la Bundesliga. Sacré champion d’Allemagne à neuf reprises, vainqueur de la Ligue des champions en 2013 et finaliste du Ballon d’Or la même année, Ribéry est sans doute le Français le plus emblématique de l’histoire du championnat allemand.

La Bundesliga, terre d’éclosion pour les talents defensifs et offensifs

Plusieurs joueurs français ont trouvé en Allemagne un terrain favorable pour exploser. La liste est exhaustive: Marcus Thuram, Christopher Nkunku, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Ousmane Dembelé, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Dayot Upamencano et j’en passe.
Demba Ba, classé franco- sénégalais révélé à Hoffenheim, a ensuite poursuivi une belle carrière en Premier League. Plus récemment, Randal Kolo Muani a quitté Nantes pour l’Eintracht Francfort en 2022. Ses performances (23 buts et 17 passes décisives lors de sa première saison) lui ouvrent les portes de l’équipe de France et d’un transfert record au PSG avant de rejoindre l’ Italie. Dans son sillage, Hugo Ekitike a choisi de s’exiler à Francfort pour suivre la même trajectoire et atterrir à Liverpool FC. Michael Olise ne demeure pas en reste avec le Bayern de Munich. 

Pourquoi l’Allemagne attire-t-elle les Français ?

Plusieurs facteurs expliquent cette réussite. Dans dans un premier temps on note un style de jeu adapté : la Bundesliga valorise la vitesse, l’intensité et la prise de risque offensive. Ensuite on constate une confiance donnée aux jeunes : les clubs allemands n’hésitent pas à lancer très tôt de jeunes talents. Le pléthore de jeunes, issus des centres de formation ne trouve pas forcément une issue favorable dans le marché du football français. Il y a aussi le facteur de l’ exposition internationale : la Bundesliga, largement médiatisée, sert de vitrine idéale pour rejoindre ensuite les plus grands clubs européens.Enfin on peut noter les conditions de travail stables : infrastructures modernes, stades pleins et stabilité économique des clubs.

Aujourd’hui, la tendance se poursuit avec une nouvelle génération de Français séduits par l’Allemagne. Défenseurs, milieux ou attaquants y trouvent un environnement favorable pour progresser rapidement et franchir un cap dans leur carrière. Après la génération des Lizarazu, Sagnol, Ribéry… c’est désormais au tour d’ Olise, d’Ekitike et compagnie de perpétuer cette tradition.

Loin d’être un simple passage, l’Allemagne est devenue un véritable tremplin pour les footballeurs français. La Bundesliga leur offre une opportunité unique de s’imposer à haut niveau, et souvent, de se construire une légende. De Munich à Francfort, de Hoffenheim à Dortmund, l’histoire commune entre la France et l’Allemagne dans le football n’a sans doute pas fini de s’écrire.

Baye Fara Sambe
UEFA Entraîneur - Formateur 
Allemagne.
Autres articles
Mardi 26 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats - 25/08/2025

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium »

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium » - 24/08/2025

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72)

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72) - 24/08/2025

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace - 24/08/2025

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané - 24/08/2025

CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala

CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala - 23/08/2025

1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80)

1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80) - 23/08/2025

Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026

Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026 - 23/08/2025

1/2 finale Afrobasket masculin : Acte II entre le Sénégal et le Mali

1/2 finale Afrobasket masculin : Acte II entre le Sénégal et le Mali - 23/08/2025

Colorado Diasporic Film Festival : Huit (08) films sénégalais sélectionnés

Colorado Diasporic Film Festival : Huit (08) films sénégalais sélectionnés - 22/08/2025

1/4 Afrobasket Masculin : Le Sénégal surclasse le Nigéria et retrouve le Mali, déjà vaincu en Poule

1/4 Afrobasket Masculin : Le Sénégal surclasse le Nigéria et retrouve le Mali, déjà vaincu en Poule - 21/08/2025

AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali

AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali - 20/08/2025

1/4 Afrobasket Masculin : Les Lions rugissent, écrasent le Nigeria (91-75) et filent en demi-finales

1/4 Afrobasket Masculin : Les Lions rugissent, écrasent le Nigeria (91-75) et filent en demi-finales - 20/08/2025

PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée …

PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée … - 20/08/2025

1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria

1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria - 20/08/2025

MERCATO- Krépin Diatta en partance de Monaco

MERCATO- Krépin Diatta en partance de Monaco - 20/08/2025

CHAN 2025 – Le Sénégal affrontera l’Ouganda en quarts de finale après son match nul face au Soudan

CHAN 2025 – Le Sénégal affrontera l’Ouganda en quarts de finale après son match nul face au Soudan - 19/08/2025

Afrobasket 2025 - Masculin : Le Sénégal affronte le Soudan du Sud pour une place en quarts de finale

Afrobasket 2025 - Masculin : Le Sénégal affronte le Soudan du Sud pour une place en quarts de finale - 17/08/2025

Premier League – Pape Matar, Habib Diarra et El Hadj Malick Diouf tous titulaires ce samedi

Premier League – Pape Matar, Habib Diarra et El Hadj Malick Diouf tous titulaires ce samedi - 16/08/2025

TURQUIE - Cheikhou Kouyaté, entre retour sur les terrains et reconversion immobilière

TURQUIE - Cheikhou Kouyaté, entre retour sur les terrains et reconversion immobilière - 15/08/2025

2ème journée Afrobasket Hommes : Les Lions trébuchent face à l’Égypte (77-91) et perdent la tête du groupe D

2ème journée Afrobasket Hommes : Les Lions trébuchent face à l’Égypte (77-91) et perdent la tête du groupe D - 14/08/2025

FOOTBALL/ Super Coupe d’Europe 2025- Le PSG sacré, Pape Matar Sarr brille malgré la défaite

FOOTBALL/ Super Coupe d’Europe 2025- Le PSG sacré, Pape Matar Sarr brille malgré la défaite - 14/08/2025

CHAN 2024 : la CAF dénonce de graves failles de sécurité au stade de Kasarani après le choc Kenya vs Maroc

CHAN 2024 : la CAF dénonce de graves failles de sécurité au stade de Kasarani après le choc Kenya vs Maroc - 13/08/2025

Lutte : Al Bourakh Events officialise le combat Modou Lô vs Sa Thiès

Lutte : Al Bourakh Events officialise le combat Modou Lô vs Sa Thiès - 13/08/2025

Afrobasket 2025 : le Sénégal démarre face à l’Ouganda, 44-30 à la mi-temps

Afrobasket 2025 : le Sénégal démarre face à l’Ouganda, 44-30 à la mi-temps - 12/08/2025

MERCATO- Nicolas Jackson en route vers Newcastle: Un transfert possible sous conditions néanmoins …

MERCATO- Nicolas Jackson en route vers Newcastle: Un transfert possible sous conditions néanmoins … - 12/08/2025

Le Suisse Riccardo Rancan, premier médaillé d'or des Jeux Mondiaux 2025, partage son ressenti

Le Suisse Riccardo Rancan, premier médaillé d'or des Jeux Mondiaux 2025, partage son ressenti - 10/08/2025

Première médaille d'or chinoise aux Jeux Mondiaux de Chengdu : Lu Zhuoling brille en Tai Chi

Première médaille d'or chinoise aux Jeux Mondiaux de Chengdu : Lu Zhuoling brille en Tai Chi - 10/08/2025

Culture : L’art visuel au cœur d’un débat sur l’identité et la souveraineté

Culture : L’art visuel au cœur d’un débat sur l’identité et la souveraineté - 09/08/2025

[ Musique ] CTD Diamant Noir dévoile Don Alpha : un album entre quête de soi, verbe affûté…

[ Musique ] CTD Diamant Noir dévoile Don Alpha : un album entre quête de soi, verbe affûté… - 08/08/2025

RSS Syndication