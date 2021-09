Koungheul : Les maires des communes de Fass Thiéckène et de Saly Escale dégagent leurs propres moyens pour la réhabilitation du pont de Koungheul Socé...

Le pont de Koungheul Socé s'est finalement effondré suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur Koungheul et environs.



Pour la réhabilitation de façon provisoire de cette infrastructure, deux élus locaux se sont engagés en mettant à disposition des sacs de ciment, du fer, du béton entre autres matériaux de construction.



Il s'agit du maire de Fass Thiéckène, El Hadj Mouhamad Dieng (membre du CESE) et de celui de Saly Escale, Makhary Mbaye.



Cette voie de communication qui relie Koungheul à Maka Gouye ( axe routier qui mène à la frontière entre le Sénégal et la Gambie), permet aussi aux populations de se déplacer pendant l'hivernage.



Les deux maires ont aussi mobilisé la jeunesse de leurs communes respectives pour la réalisation de ce pont qui est devenu maintenant praticable grâce à leur engagement.



Lors de ces travaux, les habitants des deux communes ont rappelé à l'État une vieille doléance qui est l'érection du pont de Koungheul Socé qui devra répondre aux normes internationales et le goudronnage de cet axe routier...