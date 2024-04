Korité 2024-UCAD: Imam Aboubacry Cissé Diop rappelle au PR Diomaye les préoccupations urgentes( jeunesse, coût de la vie,loyer..)

La fête de l’Aïd-Al-Fitr a été célébrée ce mercredi 10 avril 2024 à l’unisson au Sénégal. Cette année toutes les confréries et sectes ont célébré ensemble la fête de l’Aïd-Al-Fitr communément appelée Korité. A l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) où une partie importante de la communauté Ibadou Rahmane effectue la prière de l'Aïd-Al-Fitr a refusé du monde. Parmi eux, des étrangers de la sous région. Une forte présence d’une communauté tchadienne et Comorienne a été constatée.



Vers les coups de 9h 30, la traditionnelle prière débuta dans une grande ferveur. Les deux prières (Rakas) ont juste suivi le sermon de l’Imam Aboubacry Cissé Diop qui dirigea la prière.

L’Imam Aboubacry Cissé Diop a rappelé aux fidèles les recommandations de l’Islam. Il a insisté sur les valeurs et principes qui gouvernent la religion musulmane. Le sermon a été aussi une occasion comme de coutume, une tribune de plaidoiries en l’endroit des autorités. Avec le nouveau régime, L’Imam Aboubacry Cissé Diop invite à la cohésion pour la stabilité et la paix. Ainsi, dans son message, il rappelle au gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye la place de la jeunesse dans une société. Selon l'Imam, celle-ci en constitue la colonne vertébrale. « La jeunesse est la force de la société », déclare Imam Aboubacry Cissé Diop.



Poursuivant l’Imam a beaucoup insisté aussi sur la conjoncture économique et sociale. En ce sens, il invite les nouvelles autorités à prendre à bras le corps les difficultés auxquelles sont confrontés la population à savoir le coût du loyer et la baisse des prix des denrées de premières nécessités pour soulager la population.