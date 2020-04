Kolda : Un violent incendie ravage le village de Saré Samba Téning.

Un violent incendie s’est déclaré vers 11h ce mardi 21 avril à Saré Samba Téning, un village de la commune de Niaming dans le département de Médina Yoro Foula. Les habitants du village n’en croient pas de leurs yeux en cette période de coronavirus. Ils ont vu presque tous leurs vivres, ruminants et volaille emportés par les flammes destructrices, a appris la rédaction de Dakaractu/kolda.



Le bilan de ce sinistre fait état de 93 cases endommagées et réparties dans 13 concessions, des vivres, des semences et des vêtements ravagés par les flammes du mal, selon toujours notre source.



Cependant, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. Le feu proviendrait d’une maison en construction située à l’est du village. Dans ce département, les puits sont trop profonds et ceci pourrait expliquer les violents incendies à cause de la difficulté à obtenir de l’eau. Il faut rappeler qu’il y a souvent de graves incendies dans le département de Médina Yoro Foula. D’ailleurs, une délégation avait été envoyée par le gouvernement pour secourir les sinistrés après celle de Moussa Baldé, ministre de l’agriculture.