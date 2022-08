Khalifa Sall : « Ce qui est indéniable, c’est que nous avons gagné les élections ! L’issue de ces législatives montre que nous avons un État qui a failli »

L’inter coalition Yewwi Wallu s’est présentée devant la presse après celle de la majorité hier soir, pour s’adresser à l’opinion et lui faire part de la situation et de son avis sur le déroulement du scrutin. Khalifa Sall, avec Déthié Fall et les autres membres de la conférence des leaders ainsi que ceux de l’inter coalition Yewwi Wallu.



Pour la conférence des leaders, « l’inter coalition Wallu-Yewwi est une réponse politique et il fallait bien une attitude responsable et intelligente », a précisé Khalifa Sall ouvrant le point de presse. Ces résultats qui commencent à se profiler sont une grosse surprise pour le pouvoir et agréable pour le peuple sénégalais. « Nous avons indéniablement gagné ces élections. Nous ne trafiquons, ni ne falsifions les PV. Les faits sont têtus », a soutenu le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Khalifa Ababacar Sall.







Dans son discours d’ouverture, le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi rappelle au pouvoir que leur entité est bien sur pied pour leur faire face. « Les gens d’en face ont méconnu que Yewwi est une réalité, un projet et un espoir pour le peuple sénégalais. Rien ne peut l’empêcher. Ces leaders qui ont été écartés de la course, nous ont permis d'être forts. Nous leur avons répondu par la ruse… », a encore ajouté l’ancien maire de Dakar qui précise qu’aujourd’hui, le plus important est de porter les aspirations du peuple sénégalais.