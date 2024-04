Khady Diène Gaye, Ministre de la jeunesse : « Nous devons avoir en bandoulière la probité morale »

Transparence, ouverture et proximité ! C’est la philosophie que la nouvelle ministre de la jeunesse, des sports et de la culture s’est assignée comme viatique. Pour tendre vers la rupture tant chantée par les dirigeants au sommet avec à leur tête le président Bassirou Diomaye Faye, il faut se faire violence et faire preuve de don de soi, selon l’actuelle ministre de la jeunesse. « Nous sommes venus apporter notre modeste contribution pour l’intérêt général. Nous allons privilégier la concertation et le dialogue permanent. Mais aussi tout se fera avec transparence et probité morale pour l’atteinte des objectifs car, les sénégalais nous attendent sur des questions urgentes », a-t-elle servi...